Dalla Germania: incontro fra Laporta e Zahavi per Alaba. Ma il numero uno del Barça smentisce

Anche il Barcellona del neo presidente Joan Laporta si iscrive alla corsa per David Alaba sognando lo sgambetto ai rivali del Real Madrid che sembrano partire in vantaggio per il duttile difensore che andrà in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Secondo quanto riferito da Bild ci sarebbe stato infatti un incontro fra il numero uno catalano e Pini Zahavi, procuratore dell’austriaco, per discutere di un possibile sbarco in Catalogna nella prossima stagione anche se per farlo, visti i problemi economici del Barcellona, Alaba dovrebbe ridurre un po' le sue richieste in merito allo stipendio. Un incontro confermato anche dal quotidiano iberico As, ma che Laporta ha smentito ai microfoni di RAC1 spiegando di non aver mai incontrato il Zahavi e di non aver mai discusso con lui dell’eventuale arrivo di Alaba in blaugrana.