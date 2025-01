Ufficiale Dalla MLS alla seconda serie spagnola: l'italiano Gabriele Corbo torna in Europa

Gabriele Corbo torna in Europa. Il difensore centrale nato a Napoli lascia Montreal e la MLS dopo due anni e firma con il Cordoba CF, squadra di seconda serie spagnola. Per il classe 2000 contratto fino a giugno con opzione di rinnovo per un'altra stagione.

Corbo è cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, con cui ha debuttato tra i professionisti prima di trasferirsi al Bologna. Ha vestito anche la maglia dell'Ascoli, giocando in tutto 15 partite in Serie B e 3 in A. Con i canadesi ha invece disputato 70 gare.