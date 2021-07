Dani Olmo convince all'Europeo, su di lui il Real Madrid: costa 45 milioni

vedi letture

Dani Olmo sta disputando un buon Europeo con la Spagna e, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, sarebbe finito nel mirino del Real Madrid. L'esterno del Lipsia, cresciuto nel Barcellona, da un anno gioca al Lipsia che su di lui ha grandi aspettative. Per questo non lascerà partire il classe '98 per meno di 45 milioni, una cifra enorme e che difficilmente il Real Madrid metterà sul piatto.