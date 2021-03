De Boer spiega le convocazioni di Van de Beek e Bergwijn: "Qui anche se giocano poco"

vedi letture

"Jasper Cillessen sembrava essere il secondo portiere del Valencia all'inizio della stagione", ha detto durante una conferenza stampa in vista delle prossime partite di qualificazione ai Mondiali con Turchia, Lettonia e Gibilterra il ct dell'Olanda, Frank de Boer. “All'epoca ho discusso con lui che sarebbe stato saggio cambiare club durante la pausa invernale, se si fosse presentata l'occasione. Ma poi si è infortunato. Allora nessun club ti vuole. E ora gioca molto per fortuna ".

"È diverso per Donny van de Beek", ha detto De Boer. “Ha fatto un trasferimento fantastico allo United ed è ancora all'inizio della sua carriera. Allora non ti arrendi subito, questo va oltre il tuo onore. Lo capisco. Anche Steven Bergwijn non gioca molto agli Spurs. Ma non ho considerato di non convocarli".