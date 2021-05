De Bruyne e la finale a casa di Bernardo Silva: "Talento brillante, lui così come Cancelo"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League in programma domani a Porto, Kevin De Bruyne ha sottolineato anche l'importanza dei talenti portoghesi nella rosa del suo Manchester City. Queste le sue dichiarazioni: "Sono stati fantastici dal momento in cui sono arrivati ​​qui. Ho giocato con Bernardo Silva per quattro anni e abbiamo vinto molte cose insieme. È stato brillante, lo stesso vale per Joao Cancelo e Ruben Dias. Stanno spingendo tutti gli altri giocatori a essere migliori".