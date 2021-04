"Debacle", "Fine amara". Le aperture dei quotidiani cechi dopo l'uscita dello Slavia Praga

"La fine amara dell'Europa League", "Lo Slavia ha subito una debalce", "Non avevano più energie". Sono queste alcune delle aperture dei quotidiani on line in Repubblica Ceca dopo l'eliminazione della squadra di Praga per mano dell'Arsenal che si è imposto per 4-0 volando in semifinale.

Lidovky:: “Non avevano più energie dell’Arsenal. I giocatori dello Slavia perdono 0-4 e salutano l’Europa League”.

Sport: “La fine amara dell’EL”

Ceske Noviny: “Lo Slavia ha subito una debacle. 0-4 con l’Arsenal e addio all’Europa”.