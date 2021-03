Delort segna ai Crocos e mangia un coccodrillo gommoso. Il VAR annulla, gol del Nimes

Siparietto simpatico e curioso oggi in Ligue 1: dopo aver segnato al Nimes ("Les Crocos", i coccodrilli), l'attaccante del Montpellier Andy Delort ha esultando mostrando alle telecamere un coccodrillo gommoso per poi mangiarselo. Un'esultanza da ricordare, salvo poi vedersi annullare il gol dal VAR per posizione di fuorigioco e subire una rete contro appena quattro minuti più tardi.

Il classe '91 Delort, alla fine, è riuscito comunque a iscrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori del match, realizzando - stavolta regolarmente - l'1-1 definitivo al 79' dopo il provvisorio vantaggio di Kone.

During the derby between Montpellier and Nimes today, Andy Delort (Montpellier) scored a goal and celebrated by eating a gummy crocodile, the symbol of Nimes.

The goal was then cancelled by VAR, and Nimes scored 4 minutes later.

😂😂😂 pic.twitter.com/Y4xmO0yHzZ

— Footy Accumulators (@FootyAccums) March 14, 2021