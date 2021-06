Depay al Barcellona? Il connazionale De Jong: "Gli ho parlato, ma deciderà lui"

vedi letture

Sono giorni di riflessioni questi per Memphis Depay, che tra un paio di settimane sarà svincolato dal Lione. Sull'olandese è forte il pressing del Barcellona, che sembra vicino ad accoglierlo nonostante anche la Juventus sia in corsa per portarlo in Italia. Del futuro dell'olandese ha parlato, in conferenza stampa dal ritiro dell'Olanda, il connazionale Frankie De Jong, che potrebbe accoglierlo a Barcellona: "Abbiamo parlato, ovviamente, ma alla fine sarà lui a prendere la decisione finale. Vedremo che cosa deciderà di fare".