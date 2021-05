Depay al Barcellona? Solo se sulla panchina blaugrana resterà Koeman

vedi letture

Pare ormai tutto fatto per il passaggio al Barcellona di Memphis Depay, attaccante del Lione in scadenza di contratto a fine giugno. L'olandese, che in Francia si è rilanciato dopo la parentesi negativa al Manchester United, avrebbe raggiunto un accordo di massima con il club blaugrana, ma raggiungerebbe la Spagna solo ad una determinata condizione: che sulla panchina del Barça resti Ronald Koeman. Lo riporta El Mundo Deportivo, che spiega come l'attaccante olandese sia molto legato a Koeman, suo ex CT, e in caso di separazione con il Barcellona Depay potrebbe prendere in considerazione l'offerta della Juventus, che secondo el Mundo Deportivo offre condizioni vantaggiose all'olandese.