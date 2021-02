DFB-Pokal, poker del Lipsia, passa anche il 'Gladbach. Colonia fuori col Regensburg

Tutto facile per il Lipsia, che accede ai quarti di finale della Coppa di Germania sbarazzandosi con un netto 4-0 del Bochum. Partita già in cassaforte nel primo tempo per la squadra di Nagelsmann, che poi arrotonda nella ripresa. Passa, con più fatica, il 'Gladbach: 2-1 in rimonta sul campo dello Stoccarda. Avanti anche Wolfsburg e Regensburg, che elimina il Colonia ai rigori.

Il programma completo degli ottavi di finale

Regensburg-Colonia 1-1 (5-4 d.c.r.): 4' Jakobs, 22' Dennis, 35' Kennedy (R), 44' George (R)

Stoccarda-Borussia Monchengladbach 1-2: 2' Wamangituka (S), 46' p.t. Thuram, 50' Plea

Lipsia-Bochum 4-0 11' Haidara, 46' p.t. rig. Sabitzer, 66' e 79' Poulsen

Wolfsburg-Schalke 04 1-0: 40' Weghorst

Giocate ieri

Kiel-Darmstadt 1-1 (8-7 d.c.r.)

Essen-Bayer Leverkusen 2-1 d.t.s.

Werder Brema-Furth 2-0

Borussia Dortmund-Paderborn 3-2 d.t.s.