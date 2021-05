Domani Chelsea-Real, Zidane esalta i suoi: "Bisogna togliersi il cappello davanti a questo Real"

Dopo l'1-1 casalingo, il Real Madrid dovrà cercare quasi un'impresa per qualificarsi in finale di Champions League. Ne è consapevole Zinedine Zidane, che ha parlato in conferenza: "Affronteremo un'ottima squadra e siamo felici di giocare a questa partita. Sappiamo cosa abbiamo fatto per arrivare a questo punto. Miracolo? Siamo qui per il nostro lavoro. Nel calcio non ci sono miracoli, non esistono. So solo che bisogna togliersi il cappello davanti alla nostra squadra. Ogni volta che ci sono difficoltà, risponde alla grande. I giocatori sono i migliori. Meritiamo di essere qui".

Il recupero di Ramos: "Domani vedremo se giocherà. Non lo dirò adesso. La cosa più importante per noi è che sia qui, avere il nostro leader e capitano. Non rischieremo nulla, ma se è qui è perché può giocare ".

La formazione: "Tutti quelli che sono qui sono pronti. Giocheremo alla morte, una semifinale di Champions League non si gioca tutti i giorni. Sicuramente ci sarà da soffrire".

Le condizioni di Hazard: "È in un ottimo momento, sono sicuro che ci aiuterà con le sue qualità".

Il ritorno di Bale: "È un giocatore del Tottenham. Vedremo la prossima stagione".