Domani Dinamo Kiev-Villarreal, Lucescu: "Priorità al campionato? Non siamo al mercato..."

Negli ottavi di finale di Europa League la Dinamo Kiev dovrà misurarsi contro il Villarreal di Unai Emery. Mircea Lucescu, tecnico rumeno del club ucraino, ha così analizzato il match di domani: “Emery ha detto che la Dinamo di oggi ricorda il mio Shakhtar? Se lo dice lui, lo prendo come un complimento. Quello Shakhtar giocava in modo molto spettacolare con giocatori tecnici e veloci. Ricordo la sfida contro il suo Siviglia, una formazione molto forte che alla fine conquistò anche la vittoria finale. Il Villarreal di oggi? Negli ultimi tre anni hanno proposto tante ottime cose, con grandi partite. E’ una formazione molto forte, con 4-5 elementi esperti e di alto livello. Per il resto hanno un ottimo collettivo. La nostra priorità è la vittoria del campionato? Non ci sono priorità. Non siamo sul mercato a contrattare. La partita più importante è la prossima. Sempre. La vittoria porta entusiasmo, gioia, positività, buon umore e questo va a tutto vantaggio dei giocatori”.