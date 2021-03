Domani Georgia-Spagna, Luis Enrique: "Con la Grecia 40 errori gratuiti, dobbiamo vincere"

vedi letture

Dopo il mezzo passo falso contro la Grecia, la Spagna sarà ospite della Georgia nella sfida valida per il secondo turno delle qualificazioni a Qatar 2022. Il CT Luis Enrique non si fida dell'avversario: "Sulla Georgia non abbiamo molte informazioni perché ha giocato solo una partita con il nuovo allenatore. Ha un atteggiamento propositivo con la palla e ha la stessa intensità difensiva della Grecia. Potrebbe essere una partita simile. Può essere che abbiano lo stesso approccio avuto contro la Svezia. Hanno perso 1-0, ma hanno creato più occasioni, come quella all'81'. Meritavano di segnare. Non pensiamo che sarà facile".

Come sta Gerard Moreno?

"Gerard sta meglio ma non ci assumeremo alcun rischio. Domani darò la formazione ai giocatori".

Hai analizzato la partita contro la Grecia?

"Sì. Abbiamo commesso 40 errori non forzati, normali errori di passaggio, che i nostri giocatori di solito non commettono e possiamo migliorare a livello di posizione, di comportamento tattico. Sono orgoglioso dell'atteggiamento a livello difensivo è stata la miglior partita della mia carriera, non abbiamo ricevuto un tiro. Dopo aver analizzato la partita sono molto ottimista e sono molto entusiasta della Nazionale".

Hai dovuto risollevare il morale dei giocatori dopo il pareggio contro la Grecia?

"Da quello che vedo e dal loro comportamento, sono entusiasti di giocare con la Spagna. Speravamo tutti di creare di più e di vincere. Cercheremo di farlo domani".