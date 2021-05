Domani la finale di Coupe de France. Marquinhos: "Zero titoli? Ne parliamo a fine stagione"

vedi letture

Vigilia della finale di Coupe de France per il Paris Saint-Germain, che domani affronterà il Monaco di Kovac. In conferenza stampa ha parlato l'ex difensore della Roma, Marquinhos: "Abbiamo esperienza e conosciamo l'importanza di questa partita. Dobbiamo giocare due finali, domani ci sarà la prima, siamo concentrati. Ci hanno battuti due volte quest'anno, è un avversario difficile. Abbiamo fatto cose buone e altre meno buone nei due precedenti, dobbiamo migliorare. Loro sono molto efficaci, difendono e ripartono bene. Le finali non si giocano, si vincono e ci prepariamo in questo modo. Le Coppe sono diverse dai campionati, dove serve costanza. Qui bisogna essere perfetti in una singola giornata, c'è grande emozione. Stagione senza titoli? Abbiamo vinto la Supercoppa, ma non ne parliamo: valuteremo tutto dopo queste ultime due partite".