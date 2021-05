Domani la finale di EL, B. Fernandes: "Dovremo essere perfetti, amo questa pressione"

vedi letture

Bruno Fernandes, centrocampista del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League contro il Villarreal: "Rispetto a un anno fa è cambiato tutto, la squadra è cresciuta molto dalla sconfitta in semifinale contro il Siviglia. Dovremo essere perfetti, come ha detto il nostro allenatore le possibiltà sono 50-50%. Sono arrivato qui per vincere, anche se non ci siamo riusciti negli ultimi anni. Abbiamo voglia di sollevare trofei, fanno parte della storia di questo club. Amo questa pressione".