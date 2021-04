Domani Liverpool-Real, i convocati di Zidane: out pure Vazquez, uomini contati in difesa

Uomini contati in difesa per Zinedine Zidane, che ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Liverpool. Ecco l'elenco completo: non ce la fa Lucas Vazquez, infortunatosi durante il Clasico contro il Barcellona.

PORTIERI: Courtois, Lunin, Altube

DIFENSORI: Militao, Nacho, Marcelo, Odriozola, Mendy, Chust

CENTROCAMPISTI: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco, Marvin

ATTACCANTI: Arribas, Benzema, Asensio, Vinicius Jr, Mariano, Rodrygo