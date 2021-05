Domani Man City-PSG, Guardiola: "Aspettiamo da tanto questo momento, non emozioniamoci"

vedi letture

Pep Guardiola e il suo Manchester City si preparano al ritorno della semifinale di Champions League col Paris Saint-Germain, forti del 2-1 a favore maturato a Parigi. Queste le dichiarazioni del tecnico dei Citizens in conferenza stampa: "È una gara importante, la prima semifinale di Champions per molti di noi. So per cosa stiamo giocando, ma a volte in questo tipo di gare non hai bisogno di troppe emozioni. Meglio restare calmo e sapere cosa fare in campo. Non solo i miei giocatori, anche lo staff e tutti gli altri dipendenti di questo club sanno quanto andare in finale sia importante e da quanto tempo aspettiamo questo momento".

Guarda il video in calce con tutte le parole di Guardiola!