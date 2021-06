Dopo l'addio all'Arsenal, David Luiz pronto a tornare in patria: è a un passo dal Flamengo

L'Arsenal ha da poco detto addio a David Luiz, che sembrerebbe aver preso la decisione di tornare in patria. Come spiega UOL Esporte, il centrale brasiliano ha offerte anche dalla MLS, ma la sua idea è quella di rientrare in Sudamerica e ripartire dal Flamengo. La trattativa sarebbe avanzatissima: a breve - si legge - l'ex Chelsea potrebbe volare fino a Rio de Janeiro per firmare il suo nuovo contratto. Operazione vicina alla chiusura.