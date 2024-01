Ufficiale Dortmund scatenato sul mercato: dopo Sancho, ecco l'olandese Maatsen

vedi letture

Il Chelsea rende noto che il suo terzino Ian Maatsen ha rinnovato il suo contratto fino al 2026 ed è stato immediatamente prestato al Borussia Dortmund fino al termine della stagione. In questa prima parte di stagione l'olandese, 21 anni, ha raccolto con i blues15 presenze in tutte le competizioni, di cui solamente tre dal primo minuto.

Maatsen ha affidato ai canali ufficiali del Dortmund le sue prime impressioni da giocatore giallonero: "Il Borussia Dortmund ha fatto di tutto per avermi, Seguo da molto tempo il BVB e i suoi tifosi e nell'autunno 2022 ero anche alla partita di Champions League a Manchester per vedere la squadra dal vivo". Maatsen poi aggiunge: "Sono molto felice e prometto che darò tutto per aiutare la squadra ad avere successo e non vedo l’ora di ammirare il muro giallo".

Sebastian Kehl, direttore sportivo del club, ha spiegato così la scelta: “A causa della nostra attuale situazione del personale, abbiamo deciso di agire nuovamente nella posizione di terzino sinistro in inverno. Con i suoi punti di forza, Ian soddisfa le nostre richieste. È un giocatore che ha molta velocità, ha un piede sinistro forte e può essere utilizzato anche in varie posizioni. Siamo molto lieti di aver potuto realizzare questo prestito prima della nostra prima partita dell’anno in Bundesliga”.

Ian Maatsen è nato vicino a Rotterdam e si è formato nelle giovanili dello Sparta Rotterdam e del PSV Eindhoven. Nel 2018 è passato all'Under 18 del Chelsea ed è entrato in prima squadra. In mezzo diversi prestiti in Inghilterra fra Charlton, Coventry e Burnley.