Dove eravamo rimasti? Benzema-Francia, 6 anni dopo. L'ultima volta fu doppietta

Alle 20.20 Didier Deschamps svelerà la rosa della nazionale francese che parteciperà a Euro 2020. La principale novità sarà con ogni probabilità rappresentata dal ritorno di Karim Benzema dopo quasi 6 anni. L'ultima volta fu l'8 ottobre 2015, la classica chiusura col botto: doppietta all'Armenia, più assist per Griezmann in un'amichevole di preparazione agli Europei che la Francia avrebbe ospitato l'estate successiva. 81 presenze e 27 reti il suo bottino, prima dello stop per il presunto ricatto al collega Mathieu Valbuena nel 2015, per un videotape a luci rosse con immagini di quest'ultimo. Con Deschamps un totale di 32 partite giocate dal 2012, con un bottino di 12 reti, alcune pesantissime: a cominciare dal gol all'Ucraina nel playoff per le qualificazioni ai Mondiali 2014. I bleus persero l'andata a Kiev per 2-0 e ribaltarono la qualificazione allo Stade de France: "Karim the Dream" segnò la seconda rete. Benzema è entrato nella storia proprio a Brasile 2014: contro Honduras fa due gol ma propizia anche l'autorete di Valladares in quella che sarà il primo gol convalidato tramite la Goal Line Technology. Ha anche indossato la fascia da capitano, in un'occasione, contro il Brasile in amichevole, sette mesi prima della sua ultima partita. Sembrava un capitolo chiuso, quello della Nazionale, a maggior ragione con la vittoria della Francia ai Mondiali del 2018. E invece anche Deschamps sembra aver fatto un passo indietro.