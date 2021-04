È nata la Superlega! I tifosi del Manchester United contrari: "Tradimento al calcio e al club"

Anche i supporters del Manchester United in un comunicato si sono opposti alla creazione della Superlega e chiesto al club di ritirarsi immediatamente da quello che viene visto come un tradimento alla storia e al calcio. Questa la nota:

“Queste proposte sono del tutto inaccettabili e sconvolgeranno i tifosi del Manchester Unite così come quelli di molti altri club. La Superlega basata su un meccanismo chiuso a club ricchi auto-nominati va contro tutto ciò che è il calcio e che il Manchester United dovrebbe rappresentare. Portare avanti queste proposte senza alcuna consultazione dei tifosi e in mezzo a una pandemia globale in cui le persone dovrebbero mettersi insieme senza servire i propri interessi egoistici, aggiunge semplicemente la beffa al danno. - continua il comunicato – Quando Sir Matt Busby ci portò alla Coppa del Campioni negli anni ‘50 nacque il Manchester United moderno, fondato nella tragedia e poi trionfatore in seguito. Anche solo pensare di allontanarsi da quella competizione sarebbe un tradimento a tutto ciò che questo club ha mai rappresentato. Esortiamo tutte le persone coinvolte in questa proposta, compreso il Manchester United, a ritirarsi immediatamente”.