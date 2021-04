È nata la Superlega! Rummenigge: "Per il Bayern, la Champions è la migliore al mondo"

Il Bayern Monaco ha ufficialmente detto no alla Superlega e nel comunicato compaiono anche le parole di Karl-Heinz Rummenigge, Presidente del consiglio del club, che conferma: “A nome del consiglio posso affermare espressamente che l'FC Bayern non parteciperà alla Super League. L'FC Bayern è solidale con la Bundesliga. È stato ed è sempre un grande piacere per noi poter giocare come rappresentante tedesca in Champions League. Ricordiamo tutti ancora con affetto la nostra vittoria in Champions League a Lisbona nel 2020, un momento così felice non viene mai dimenticato. Per l'FC Bayern, la Champions League è la migliore competizione per club al mondo ".