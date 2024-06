Ufficiale Ecco la risposta del Besiktas a Mourinho, panchina affidata a Van Bronckhorst

Il Besiktas ha un nuovo allenatore, è la risposta dei bianconeri di Istanbul ai concittadini del Fenerbahce che hanno affidato la panchina a Mourinho.

Annunciato come nuovo tecnico l'olandese Giovanni van Bronckhorst, che come ultima esperienza ha i Glasgow Rangers in Scozia, con cui era stato capace di raggiungere la finale dell'Europa League 2022, poi persa contro l'Eintracht Francoforte. Ha firmato un biennale con opzione con il Besiktas.