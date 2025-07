Ufficiale Eddie Salcedo riparte dalla Grecia: l'ex Inter ha firmato con l'OFI Creta

L'OFI Creta FC ha annunciato ufficialmente l'estensione del contratto con l'attaccante Eddie Salcedo, che continuerà a vestire la maglia bianconera fino all'estate del 2026. Una mossa importante per il club greco, che si assicura così la permanenza di un elemento prezioso per il proprio reparto offensivo, dimostrando fiducia nelle sue qualità.

Il 23enne attaccante, arrivato per la prima volta al Centro Sportivo Vardinogianneio lo scorso settembre in prestito dall'Inter, si è subito imposto come un'opzione di qualità nella linea offensiva della squadra. Nella sua prima stagione, Salcedo ha collezionato ben 31 presenze complessive, mettendo a segno sei gol, contribuendo in maniera significativa alle prestazioni dell'OFI Creta.

La decisione di prolungare il rapporto con Salcedo sottolinea la volontà del club di costruire su basi solide, mantenendo i giocatori che si sono distinti e che possono garantire continuità e prospettive future. I tifosi dell'OFI Creta possono ora contare sull'apporto di Salcedo per le prossime stagioni, sperando che possa continuare a incidere con le sue reti e le sue prestazioni.