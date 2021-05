Eibar-Alaves 3-0, tripletta di Kike: vittoria per provare una disperata salvezza

Nel segno di Kike, l'Eibar stende 3-0 l'Alaves. Tripletta per il centravanti classe '89 ex Middlesbrough che suona come un grido di battaglia per i padroni di casa. Che dopo 34 giornate restano ultimi in classifica ma ora a -4 dal Valladolid e dall'Elche e a -5 proprio dall'Alaves che aveva un'occasione straordinaria per sganciarsi dalle zone basse. E che torna invece nel pieno della zona rossa.