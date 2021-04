Le probabili formazioni di Manchester United-Granada - Cavani sfiderà Suarez. Panchina per Soldado

Match di ritorno di Europa League a Old Trafford tra Manchester United e Granada. Inglesi grandi favoriti dopo che nel match dell'andata si sono imposti per 2-0. Spagnoli che sono un po' la sorpresa della competizione e che proveranno l'ennesimo miracolo di questa avventura europea. Solo un precedente tra i due club ed è proprio quello del match di settimana scorsa. A dirigere l'incontro sarà l'arbitro rumeno Kovács.

COME ARRIVA IL MANCHESTER UNITED - Nonostante la qualificazione sia molto vicina, Solskjaer deve fare a meno di diversi calciatori. Saranno infatti assenti Bailly, Martial, James e Jones. Shaw e Maguire mancheranno per squalifica. Ci sarà dal primo minuto Paul Pogba, così come Cavani che dovrebbe guidare l'attacco dei Red Devils.

COME ARRIVA IL GRANADA - Martinez non ha nulla da perdere e proverà a ribaltare il pronostico. Mancheranno per squalifica Edeki e Duarte, due calciatori importanti. Sempre infortunati Lozano e Nilla. Ballottaggio in avanti tra Soldado e Suarez, con quest'ultimo favorito. Il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1.