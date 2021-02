Eredivisie, l'Ajax batte il Rotterdam e si riporta a +6 sul PSV con una gara ancora da recuperare

Non si ferma più l'Ajax, che batte in casa lo Sparta Rotterdam e si riporta a più sei sul PSV Eindhoven, che ha peraltro una gara in più all'attivo. Per la squadra di Schmidt oggi sono arrivati i tre punti per il Vitesse, grazie anche all'ottima prestazione di Mario Gotze, autore di una doppietta. È terminata in parità, invece, la sfida tra Twente e Feyenoord.

Ecco tutti i risultati di giornata in Eredivisie:

Twente-Feyenoord 2-2

Heerenveen-Groningen 1-1

Waalwijk-Heracles 3-0

PSV-Vitesse 3-1

Ajax-Sparta Rotterdam 4-2