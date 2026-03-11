Schmeichel: "Impressionato dal tifo dell'Atalanta. E anche dalla forza del Bayern"

Peter Schmeichel, ex portiere e oggi opinionista per CBS Sports Golazo, ha parlato del successo per 6-1 del Bayern Monaco in casa dell'Atalanta, partendo però dall'incitamento dei tifosi bergamaschi alla squadra al termine della partita:

"Avere questo tipo di supporto dopo una sconfitta così non succede spesso nel calcio, l'intero stadio ha applaudito giocatori e squadra alla fine... Mai visto niente del genere in carriera. Detto questo credo che al momento il Bayern abbia la miglior squadra a livello di gruppo, non dimentichiamoci che avevano Kane e Musiala in panchina… Ogni sostituzione fatta non ha cambiato niente in fatto di qualità e intensità".