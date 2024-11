Ufficiale Espanyol, il canterano Carreras firma il rinnovo fino al 2029: "Una delle nostre bandiere"

Jofre Carreras ha raggiunto un accordo per prolungare il contratto con l'Espanyol fino al 30 giugno 2029. Jofre, che in questa stagione si sta rivelando uno dei giocatori più importanti della squadra biancoblù, continuerà a essere legato al club in cui è cresciuto e che ha lasciato solo per un breve prestito al Mirandes.

Il 23enne esterno offensivo ha partecipato in questa stagione a 12 partite in cui ha segnato due gol. Il giocatore originario di Girona ha debuttato il 31 dicembre 2021 in Prima Divisione ed è una delle bandiere della squadra, uno dei leader. "Con questo rinnovo, l'RCD Espanyol assicura la continuità di un giocatore che, come ha recentemente riconosciuto, ha grandi margini di miglioramento".