Euro 2020, le probabili formazioni di Croazia-Scozia

vedi letture

Tutto può succedere: a Glasgow va in scena la terza giornata del girone D di Euro2020 tra Croazia e Scozia. Entrambe le squadre hanno raccolto un punticino, però gli umori sono differenti: la Croazia è la grande delusione di questo Europeo, arrivata con i gradi di vicecampione mondiale non è riuscita a vincere nemmeno contro la decisamente meno blasonata Repubblica Ceca, la Scozia invece ha raccolto un punto tutto orgoglio e dedizione nel derby contro l’Inghilterra.

Per il passaggio del turno è ancora tutto aperto, con l’unico risultato inutile che è il pareggio visti i quattro punti della Repubblica Ceca. È chiaro: oggi bisognerà guardare con un occhio il risultato di Hampden Park e con l’altro il risultato di Wembley, anche perché in queste fasi finali della massima competizione europea per le nazionali nessun risultato si è dimostrato scontato. Arbitra l’incontro l’argentino Rapallini, coadiuvato dai connazionali Belatti e Bonfà. Il quarto ufficiale è Frankowski, polacco. Al Var invece lo spagnolo Hernandez, assistito da Martinez, Prieto e Martinez Munuera. Calcio d’inizio alle ore 21.

COME ARRIVA LA CROAZIA- Gara da dentro o fuori per i croati che si accingono a confermare il 4-3-3 visto nelle ultime uscite. In porta Livakovic; i due terzini saranno Vrsalijko e Gvardiol; in mezzo al campo la qualità e le geometrie di Modric e Kovacic unite al temperamento di Brozovic; davanti Petkovic e Perisic sembrano davanti rispetto a un Rebic che si è dimostrato non nel suo miglior momento di forma.

COME ARRIVA LA SCOZIA- Ringalluzziti dal pareggio a reti bianche contro gli inglesi, i giocatori di Clarke sono ancora alla ricerca del primo gol in questa competizione. 3-4-1-2 il modulo con cui scenderanno in campo questa sera: Marshall tra i pali; difesa confermata con Hendry, Hanley e Tierney; in mezzo al campo favorito Forrest rispetto ad O’Donnel assieme ad Armstrong, McTominay e Robertson. Mc Ginn e Fraser saranno i trequartisti con il ballottaggio aperto per il ruolo di prima punta tra Dykes e Adams.

Clicca qui per le probabili formazioni di Croazia-Scozia!