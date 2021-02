Europa League, le formazioni ufficiali di Leicester-Slavia Praga: Cengiz Under torna titolare

Lo 0-0 maturato all’andata lascia aperte le porte a qualsiasi risultato. Il Leicester ospita lo Slavia Praga per proseguire la propria corsa in Europa League. Torna titolare Cengiz Under: il turco ex Roma, in campo per 26’, non giocava dall’inizio dal 10 febbraio in FA Cup contro il Brighton.

Leicester (4-2-3-1): Schmeichel; Amartey, Evans, Caglar Soyuncu, Thomas; Tielemans, Ndidi; Albrighton, Choudhury, Cengiz Under; Vardy. Allenatore: Rodgers.

Slavia Praga (4-5-1): Kolar; Bah, Kudela, Zima, Boril; Sima, Stanciu, Hromada, Provod, Olayinka; Kuchta. Allenatore: Trpisovsky.