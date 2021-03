Everton, Ancelotti: "Champions? Non ne abbiamo mai parlato. L'obiettivo è finire tra le prime 7"

Carlo Ancelotti, tecnico dell'Everton, commenta il ko nell'ultimo turno di Premier League contro il Chelsea che ha ridimensionato momentaneamente i sogni di Champions dei Toffees: "Sono stati più bravi di noi, hanno giocato con più qualità. Sono stati solidi in difesa per 30 minuti, poi dopo il loro primo gol è diventato tutto più difficile per noi. Tutto qui. Ovviamente siamo delusi ma non troppo. Era difficile fare risultato. Anche perché non eravamo al meglio per fare risultato qui. Dovremo fare risultati nelle prossime partite. Onestamente non abbiamo mai parlato di finire tra le prime quattro. Il nostro obiettivo è l'Europa e se finiremo tra le prime quattro sarebbe fantastico, ma il nostro obiettivo è finire tra le prime sei o sette per giocare in Europa nella prossima stagione".