Everton, Benitez sulle minacce: "Striscione opera di pochi. I tifosi mi hanno supportato"

vedi letture

Il tecnico dell’Everton Rafa Benitez nel corso della conferenza stampa di presentazione è tornato a parlare dello striscione minaccioso spuntato vicino casa sua prima della firma con il club inglese: “A essere onesti i tifosi dell’Everton che conosco sono abbastanza felici e mi hanno supportato. Anche i tifosi del Liverpool hanno accettato che per me questa fosse un’opportunità di tornare in Premier League. Penso che quello striscione sia opera di una o due persone, voglio guardare al lato positivo ovvero a tutti coloro che mi hanno incoraggiato e sostenuto”.