Benitez verso l'Everton. Spunta uno striscione minaccioso: "Sappiamo dove vivi, non firmare"

“Sappiamo dove vivi. Non firmare”. Questo il pesante testo di uno striscione di minaccia rivolto a Rafa Benitez e appeso non lontano dalla casa dove il tecnico iberico vive con la sua famiglia. Lo striscione, anonimo, proviene probabilmente dagli ambienti dei tifosi dell'Everton che non vedrebbero di buon occhio l'arrivo sulla panchina di un tecnico che ha allenato i rivali del Liverpool per sei anni, vincendo anche una Champions League.

This banner is online. It has been posted not far from where Rafa Benitez lives with his wife and his daughters. It’s sinister, it’s reprehensible and the people responsible for it should be ashamed. They are a disgrace. pic.twitter.com/6prhZt16vX

— Dominic King (@DominicKing_DM) June 28, 2021