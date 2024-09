Ufficiale Everton, cessione in prestito per Welch: il difensore va a fare esperienza in Belgio

Dall'Inghilterra al Belgio, Reece Welch lascia l'Everton in prestito e firma con il KMSK Deinze per la stagione appena cominciata, fino al 30 giugno prossimo. Il difensore classe 2003 è stato annunciato dal sodalizio belga con questo comunicato: "Reece Welch si unirà ai nostri ranghi. Il 20enne difensore centrale inglese-giamaicano viene in prestito dall'Everton FC U21 per una stagione.

Welch ha trascorso la prima metà della scorsa stagione in prestito al Forest Green Rovers, dove ha collezionato 23 presenze. È poi tornato all'Everton a gennaio, dove gli è stato permesso di giocare anche per la prima squadra in preparazione alla nuova stagione. Diversi club, sia in Inghilterra che all'estero, hanno mostrato interesse per il giovane difensore, ma il KMSK Deinze ha ora raggiunto un accordo con l'Everton per un prestito stagionale".