Everton, è tornato Allan dopo due mesi e mezzo. Ancelotti: "Recuperarlo è cruciale"

vedi letture

Carlo Ancelotti, tecnico dell'Everton, commenta il successo dei Toffees sul Southampton ed esalta la prestazione di Allan, fra i migliori in campo. Il brasiliano è tornato dopo un infortunio che l'ha tenuto fuori per due mesi e mezzo e ha giocato tutti e 90 i minuti: "Una vittoria davvero importante. Speravamo di vincere e ce l'abbiamo fatta, credo con una buiona prestazione. E con un ottimo lavoro di squadra da parte dei miei giocatori. Abbiamo difeso bene, non solo grazie ad Allan. Credo lui abbia fatto un ottimo lavoro. E ovviamente con Allan in posizione arretrata possiamo difendere megli perché lui riesce a coprire una grossa porzione di campo. Reuperarlo è stato davevro cruciale, perché sappiamo quanto lui sia importante per noi".