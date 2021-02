Everton-Fulham, le formazioni ufficiali: Richarlison sfida Maja, Mitrovic out per Covid-19

Alle 20 scenderanno in campo Everton e Fulham in un match valido per la 24esima giornata di Premier League. Non sarà della partita Aleksandar Mitrović che è risultato positivo al Covid-19 nelle scorse ore. Di seguito le formazioni ufficiali:

Everton (4-2-3-1): Olsen; Coleman, Holgate, Godfrey, Digne; Doucoure, Gomes; Rodriguez, Davies, Sigurdsson; Richarlison. All.: Ancelotti

Fulham (4-2-3-1): Areola; Tete, Andersen, Adarabioyo, Aina; Reed, Lemina; Reid, Loftus-Cheek, Lookman; Maja. All.: Parker.