Everton-Tottenham 5-4, le pagelle: Sigurdsson giganteggia, bocciati Olsen e Lloris

Everton-Tottenham 5-4

Marcatori: 3' Sanchez, 36' Calvert-Lewin, 38’ Richarlison, 43’ Sigurdsson (R), 45+3’ Lamela, 57’ Sanchez, 68’ Richarlison, 83’ Kane, 97’ Bernard.

EVERTON

Olsen 4,5 – Ogni volta che la palla transita dalle sue parti, mette i brividi a tutti i suoi compagni. Sul secondo gol di Sanchez ha enormi responsabilità.

Keane 5 – Non riesce a trasmettere sicurezza al proprio reparto. Sempre in ritardo, se il Tottenham questa sera ha realizzato quattro gol la colpa è anche sua.

Godfrey 5 – Soffre terribilmente Son sulla corsia destra. Troppo timido e poco propositivo.

Mina 5 – Buoni gli ultimi minuti del secondo tempo supplementare ma rimane la sua brutta prestazione. Sempre in affanno.

Digne 6,5 – Spinge sulla sinistra e ogni suo traversone è prezioso per il reparto avanzato. (dal 107’ Holgate 5,5 – Non entra male in partita ma il suo fallo al limite dell’area su Vinicius poteva costare caro.).

Doucouré 6,5 – Intenso. È il motore del sistema costruito da Ancelotti ma spesso non è riuscito a contenere gli assalti Spurs.

Davies 5,5 – Troppo leggero, sempre in balia dell’avversario. Poco filtro davanti alla difesa.

Iwobi 5,5 – Poco lucido. Non fa mai paura alla retroguardia avversaria. (dal 70’ Bernard 7 – Entra bene in partita. La solita mina vagante. Suo il gol che ha deciso il match.).

Sigurdsson 8 – Un rigore trasformato e tre assist. Fantasia al servizio della squadra. Serata magica per lui: Man of the Match.

Richarlison 7 – Solita freccia. Mette sempre in difficoltà il reparto difensivo ospite. Realizza due reti fantastiche, e non è mai un dettaglio.

Calvert-Lewin 6,5 – Riporta in partita i suoi con un gol da rapace e un assist di tacco che vale oro. Peccato sia uscito per problemi fisici. (dal 55’ Coleman 6,5 – Mossa azzeccata di Ancelotti. Entra e spinge sulla fascia. Propositivo.)

TOTTENHAM

Lloris 4,5 – Goffo sul gol di Calvert-Lewin e poco deciso sulla conclusione di Richarlison. Prende cinque reti in una sola partita. Record negativo per lui.

Doherty 5 – Richarlison dalle sue parti fa quello che vuole, non lo contiene mai. (dal 99’ Sissoko 6,5 – Aggressivo e solito perno del centrocampo Spurs, doveva entrare molto prima.).

Sanchez 6 – Realizza due reti dagli sviluppi di due corner. Questa sera sembrava più un attaccante che un difensore. Troppo poco attento in fase difensiva.

Alderweireld 5 – Cinque come i gol presi dal suo Tottenham. Dovrebbe essere il leader del reparto arretrato ma questa sera sembrava un dilettante.

Davies 6 – Unico positivo del suo reparto. Spinge poco ma cerca di limitare i danni.

Hojbjerg 5,5 – Non in partita. Spesso in ritardo. Non riesce a contenere Sigurdsson.

Ndombele 6 – Corre come al solito e prova a guidare le ripartenze Spurs. (dal 90’ Winks 5,5 – Non ha inciso. Troppo timido e insicuro.).

Bergwijn 6 – Quando parte in campo aperto è difficilmente contenibile ma sbaglia spesso l’ultima scelta. (dal 53’ Kane 7 – Entra e prende per mano i suoi. Vero leader, tecnico e carismatico. La sua rete, il momentaneo 4-4, dà speranza agli Spurs.).

Lamela 6,5 – Sempre vivace e grazie alla sua rete ridà fiducia ai suoi compagni, ma con la sua tecnica e la sua classe ci si aspetta sempre quel qualcosa in più. (dal 98’ Vinicius 5,5 – Poco incisivo. Non desta preoccupazioni particolari alla difesa avversaria .).

Moura 6 – Veloce e scattante come spesso accade, ma nella prima frazione poteva essere molto più concreto. (dal 77’ Alli 6,5 – Riempie l’area con Kane ed è sempre presente in ogni azione offensiva.).

Son 7,5 – I suoi corner creano sempre scompiglio in area toffees. Quando decide di puntare è praticamente impossibile non cadere nel suo tranello. Serve, inoltre, anche l’assist per Kane, per il momentaneo 4-4.