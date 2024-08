Ufficiale Farioli ha il suo bomber, prelevato Weghorst: "Ci è voluto un po', sapevo cosa volevo"

Dal Manchester United al Burnley, svicolando per un paio di prestiti tra Premier League e Bundesliga, ma finalmente per Wout Weghorst è arrivato il momento di ricominciare da una tappa fissa e senza troppi spostamenti. Infatti nelle ultime ore è stato ufficializzato il suo acquisto dall'Ajax di Farioli con un trasferimento a titolo definitivo e un legame con i lancieri che durerà fino al 2026.

Il comunicato ufficiale. "L'Ajax, il Burnley FC e Wout Weghorst hanno raggiunto un accordo per il trasferimento diretto dell'attaccante all'Ajax. Il 32enne internazionale ha firmato un contratto con effetto immediato che durerà fino al 30 giugno 2026.

Weghorst è nato il 7 agosto 1992 a Borne e ha debuttato come professionista nell'FC Emmen, club in cui ha militato dal 2012 al 2014. Negli anni successivi ha giocato con l'Heracles Almelo e l'AZ, prima di passare al VfL Wolfsburg nel 2018.

Dal 2022, Weghorst era sotto contratto con il Burnley FC. Con il club inglese ha girato in prestito al Besiktas, al Manchester United e al TSG Hoffenheim. L'attaccante ha debuttato con la Nazionale olandese nel 2018 e da allora ha giocato 39 partite", la chiosa dell'annuncio del club olandese.

Le prime parole del nuovo arrivato. “Quando ero un ragazzino, avevo un kit dell'Ajax. Ricordo che mio nonno era un grande tifoso dell'Ajax. È bello. In effetti c'è voluto un po' di tempo. È sempre difficile. Ci si ritrova in una posizione di attesa... in attesa che l'affare venga concluso. Sapevo già da subito cosa volevo e in che direzione volevo che andasse, il che mi ha reso tranquillo, ma è difficile non avere il controllo. Ma ora sono molto felice”.