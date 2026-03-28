Fenerbahce impaziente, quando torna Skriniar dall'infortunio: l'indizio sull'ex Inter

In casa Fenerbahce è grande l'attesa per sapere quando tornerà a disposizione Milan Skriniar. Il difensore slovacco di 31 anni si era infortunato durante la partita contro il Nottingham Forest lo scorso 19 febbraio, ma in occasione del ritiro della Nazionale per gli impegni di marzo l'ex Inter è stato chiamato a rapporto dal CT Calzona. E nei playoff Mondiali contro il Kosovo (perso 3-4) non è sceso in campo, nonostante fosse stato incluso nella lista dei convocati.

Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Milliyet, Skriniar non sarebbe stato rischiato dal commissario tecnico della Slovacchia a causa del dolore muscolare persistente. L'ex Inter è lontano dai campi da gioco ormai da 33 giorni, con 3 partite saltate nel corso della stagione e le ultime 4 sempre in panchina agli ordini di Domenico Tedesco.

Tuttavia, stando ai colleghi turchi, Skriniar si sta preparando per tornare in campo: il giocatore è atteso a breve a Istanbul per proseguire il suo programma di allenamento personalizzato. Salvo imprevisti, dunque, il centrale slovacco di 31 anni dovrebbe rimettere piede in campo in una partita ufficiale proprio nel derby di Super Lig (Serie A turca) contro il Besiktas, in programma il 5 aprile dopo la sosta per le nazionali. Questo, come detto, in assenza di intoppi nel corso di recupero dall'infortunio.