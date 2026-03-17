Fenerbahce, la UEFA indaga su alcune operazioni sospette: ci sono anche Mou e Skriniar

Una commissione composta da ispettori del Comitato per il Fair Play Finanziario della UEFA e da esperti della società di consulenza Deloitte ha effettuato un controllo approfondito sui conti del Fenerbahçe tra il 22 e il 23 gennaio scorsi. Al termine dell’audit, è stato redatto un rapporto negativo inviato alla dirigenza del club turco.

Secondo quanto emerso, l’organo europeo avrebbe richiesto ulteriori chiarimenti, documentazione integrativa e memorie difensive scritte in merito ad alcune operazioni di mercato ritenute sospette. Sotto la lente sono finiti i trasferimenti di Kerem Aktürkoğlu, José Mourinho, Milan Škriniar e Diego Carlos.

Il nodo più delicato riguarda proprio il contratto di Aktürkoğlu, registrato con uno stipendio minimo: una situazione che da mesi alimenta polemiche in Turchia. La valutazione della UEFA su questo caso potrebbe avere conseguenze rilevanti. Anche un’eventuale multa, infatti, rischierebbe di essere classificata come "irregolarità procedurale" e, secondo il regolamento della federazione turca, potrebbe aprire la strada a sanzioni ben più pesanti, non limitate al solo aspetto economico.

Negli ultimi giorni, secondo fonti vicine alla federazione, al club e ad ambienti legali, la pressione sul Fenerbahçe sarebbe aumentata sensibilmente proprio per il caso Aktürkoğlu. L’ex dirigente Hakan Safi ha dichiarato di aver pagato personalmente lo stipendio del giocatore al momento del suo arrivo dal Benfica la scorsa estate, respingendo le accuse e sostenendo che "tutte le notizie negative sul contratto nascono da ostilità verso il Fenerbahçe". L’indagine resta aperta e una decisione della UEFA è attesa nelle prossime settimane, in un clima di forte tensione e incertezza attorno al club.