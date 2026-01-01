Fenerbahce, che guaio: brutto infortunio per Skriniar. Tedesco confida: "Sembra grave"

Di male in peggio per il Fenerbahce. Non solo l'imbarcata (0-3) presa in casa dal Nottingham Forest nel primo round dei playoff di Europa League, in ottica qualificazione agli ottavi di finale, perché l'allenatore Domenico Tedesco ha dovuto fare i conti anche con l'infortunio del capitano e difensore Milan Skriniar.

Il difensore slovacco, ex Inter, è sceso in campo regolarmente come titolare, ma la sua partita si è complicata quasi subito con un cartellino giallo preso al minuto 9, finché al minuto 24 ha cominciato ad accusare un fastidio all'inguine. Nonostante l'ingresso dello staff medico e il tentativo di soccorso in campo, Skriniar ha dovuto fare segno verso la panchina di non poter proseguire. Al suo posto è entrato Söyüncü.

Intervenuto nel post-partita con un volto sconfortato e preoccupato, il tecnico Tedesco ha dichiarato: "Controlleremo domani, ma sembra un infortunio grave". Nella giornata di domani, infatti, sono previsti gli esami strumentali del caso per verificare l'entità dell'infortunio, ma l'ex Inter ha lasciato lo stadio zoppicando. Il centrale da poco 31enne è un pilastro del Fener, avendo collezionato 35 presenze in questa stagione e 2 reti. Legato al club turco da un contratto fino al 2029, Skriniar ha attualmente un valore di mercato stimato intorno agli 11 milioni di euro.