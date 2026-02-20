Fenerbahce, k.o. pesante e infortunio per Skriniar: c'è una lesione parziale alla coscia destra

Il Fenerbahçe ha subito una clamorosa debacle in Europa League: il 3-0 in casa contro il Nottingham Forest nell’andata del play-off ha messoin luce tutte le fragilità della squadra gialloblù. Nonostante un 11 esperto, con Ederson, Kanté, Guendouzi, Asensio, Skriniar e Nelson Semedo, la squadra di Domenico Tedesco è stata travolta su ogni fronte, con un divario fisico e tattico evidente sin dalla prima frazione.

"Meritavamo questa sconfitta", ha ammesso l’allenatore. "Il punteggio sarebbe potuto essere 4-0 o 5-0 già nel primo tempo. Non siamo riusciti a creare occasioni, il duo Guendouzi-Kanté è stato sopraffatto da Anderson e Sangaré".Anche il neo-acquisto Sidiki Cherif, arrivato in prestito dall’Angers, è apparso spaesato e incapace di incidere, mentre Ismail Yüksek, fondamentale nel centrocampo, è rimasto in panchina fino al 61’.

La sconfitta accentua le polemiche dopo un mercato invernale controverso, con la cessione degli attaccanti En-Nesyri e Duran e l’arrivo dei centrocampisti francesi Guendouzi e Kanté. Nonostante l’invincibilità in campionato (15 vittorie, 7 pareggi) e il pressing su Galatasaray per il titolo, la brutta figura europea mette in evidenza il gap tra le ambizioni nazionali e le prestazioni internazionali. A complicare il quadro, Milan Skriniar ha subito una lesione parziale al muscolo della coscia destra nella partita, come confermato dal club dopo la risonanza magnetica.