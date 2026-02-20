Fenerbahce, k.o. pesante e infortunio per Skriniar: c'è una lesione parziale alla coscia destra
Il Fenerbahçe ha subito una clamorosa debacle in Europa League: il 3-0 in casa contro il Nottingham Forest nell’andata del play-off ha messoin luce tutte le fragilità della squadra gialloblù. Nonostante un 11 esperto, con Ederson, Kanté, Guendouzi, Asensio, Skriniar e Nelson Semedo, la squadra di Domenico Tedesco è stata travolta su ogni fronte, con un divario fisico e tattico evidente sin dalla prima frazione.
"Meritavamo questa sconfitta", ha ammesso l’allenatore. "Il punteggio sarebbe potuto essere 4-0 o 5-0 già nel primo tempo. Non siamo riusciti a creare occasioni, il duo Guendouzi-Kanté è stato sopraffatto da Anderson e Sangaré".Anche il neo-acquisto Sidiki Cherif, arrivato in prestito dall’Angers, è apparso spaesato e incapace di incidere, mentre Ismail Yüksek, fondamentale nel centrocampo, è rimasto in panchina fino al 61’.
La sconfitta accentua le polemiche dopo un mercato invernale controverso, con la cessione degli attaccanti En-Nesyri e Duran e l’arrivo dei centrocampisti francesi Guendouzi e Kanté. Nonostante l’invincibilità in campionato (15 vittorie, 7 pareggi) e il pressing su Galatasaray per il titolo, la brutta figura europea mette in evidenza il gap tra le ambizioni nazionali e le prestazioni internazionali. A complicare il quadro, Milan Skriniar ha subito una lesione parziale al muscolo della coscia destra nella partita, come confermato dal club dopo la risonanza magnetica.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.