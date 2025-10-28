Finalissima tra Spagna e Argentina, il Qatar si candida a ospitare l'evento nel 2026
Non è ancora ufficiale la data, ma la Finalissima tra la Spagna, campione d’Europa, e l’Argentina, campione del Sud America, si giocherà a marzo 2026, nella finestra internazionale che precede il Mondiale. Prima, però, la Roja dovrà conquistare la qualificazione nelle due ultime partite del girone.
L’attesa cresce e anche la competizione per ospitare l’evento è aperta. Molti Paesi vogliono organizzarlo, ma il candidato più forte sembra essere il Qatar. "Vogliamo che la Finalissima si giochi a Doha; stiamo negoziando con UEFA e CONMEBOL. È una partita tra due grandi nazionali e il nostro obiettivo è portare qui i migliori eventi", ha dichiarato ad AS Jassim Al Jassim, CEO del Comitato Organizzatore Locale per gli eventi sportivi del Paese del Golfo.
Il dirigente ha anche confermato l’interesse del Qatar a ospitare altri incontri internazionali e partite di campionati stranieri, un tema sempre più attuale dopo il tentativo - poi sfumato - di disputare un Villarreal-Barcellona a Miami. "Abbiamo già ospitato le Supercoppe di Francia e Italia, la Coppa Intercontinentale con il Real Madrid, e quest’anno torneremo a organizzare anche il Mondiale Under 17 e la Coppa Araba. Avremo eventi senza sosta dal 3 novembre al 20 dicembre. Studieremo altre partite che possano attrarre turismo e interesse, purché siano sostenibili per il Paese", ha aggiunto Al Jassim.
Tra i progetti futuri più ambiziosi figura anche il Mondiale per Club del 2029, che Doha sogna di portare in casa come ulteriore passo per consolidarsi come capitale globale del calcio.
