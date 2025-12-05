Svizzera, Akanji commenta il sorteggio: "Vogliamo vincere il nostro girone e andare avanti"

A poche ore dal sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026, che in caso di qualificazione dell’Italia ai playoff potrebbe mettere di fronte Azzurri e Svizzera nella fase a eliminazione, assieme a Qatar e Canada, arrivano le prime reazioni dal ritiro elvetico. A commentare la composizione del gruppo è Manuel Akanji, difensore dell’Inter e punto fermo della Nazionale svizzera.

Per il centrale, il passaggio decisivo del percorso sarà la sfida contro i padroni di casa: “Per me, c'è un momento focale chiaro in questo girone: la partita contro il Canada. È una cosa bella giocare contro il Paese ospitante. Affronteremo il torneo con la chiara ambizione di andare avanti e, se possibile, di vincere il gruppo”, ha dichiarato il nerazzurro, come riportato da Ticinonews.