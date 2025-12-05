Italia, girone abbordabile in caso di qualificazione. Lang: "Conte crede in me": le top news delle 22

Cristian Chivu cambia strategia per preparare Inter-Como. Il tecnico della formazione nerazzurra, in campo ad Appiano Gentile per l’allenamento della vigilia nei minuti in viene pubblicato questo articolo, ha infatti scelto, per la prima volta nella sua gestione, di tenere i giocatori in ritiro per la notte. A modificare il suo approccio, spiega gazzetta.it, è l’approccio a un big match come quello con la squadra di Cesc Fabregas - che segue l’Inter a tre punti di distanza -, in un orario meno consueto per i nerazzurri come le 18 di sabato. Un avvicinamento più corto rispetto al solito. Prima del derby, Chivu aveva spiegato la scelta di rinunciare al ritiro: "Il ritiro non mi garantisce una vittoria. Non è il ritiro che mi crea dal punto di vista emotivo una certa tranquillità. La mia è una scelta per dare più tempo libero con le famiglie visto che giochiamo molto e abbiamo un campionato affollato. Poi io parlo anche della responsabilità dei ragazzi e del gruppo che a casa riposano come se fossero in ritiro. La mia scelta non vuol dire che io abbia ragione. Sicuramente non voglio dare comfort alla mia coscienza. Io sono a posto così, devo creare confort mentale ai ragazzi".

Arrivano novità riguardo il giocatore del Cagliari, Mattia Felici, che ha riportato un grave infortunio dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli. Il difensore infatti, subentrato nel finale della gara contro gli azzurri e fra i giocatori che ha sbagliato uno dei penalty nella lotteria finale della gara che ha premiato la squadra di Antonio Conte, è stato operato oggi, a conferma di quanto circolava sulla paura di essere di fronte alla rottura del crociato del ginocchio sinistro. Questo il comunicato del Cagliari: "A seguito di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro riportato in occasione della gara di Coppa Italia tra Napoli e Cagliari, Mattia Felici è stato sottoposto nella giornata odierna ad approfondimenti diagnostici presso la clinica Villa Stuart di Roma. Si è reso necessario intervenire per via chirurgica per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco mediale. L’operazione, eseguita dal professor Pier Paolo Mariani, è perfettamente riuscita. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo". I tempi di recupero? Si preannunciano molto lunghi: potrebbero essere necessari almeno 6 mesi ai box per lui.

La partita inaugurale dei Mondiali 2026 sarà Messico-Sud Africa. Anche se date, location e orari saranno resi noti nella giornata di domani, si sa già che il confronto si giocherà l’11 giugno 2026, con cerimonia di apertura della rassegna iridata. Per la prima volta nella storia del Mondiale, la gara inaugurale si ripeterà: già nel 2010, in quel caso con il Sud Africa padrone di casa, le due nazionali avevano aperto le danze.

Di seguito il possibile girone dell'Italia in vista della Coppa del Mondo 2026 che si disputerà in Messico, Stati Uniti e Canada tra l'11 giugno e il 19 luglio. Gli azzurri nel sorteggio erano rappresentati di un X insieme a Irlanda del Nord, Galles e Bosnia-Erzegovina. Chi tra queste quattro squadre avrà la meglio nel sorteggio che andrà in scena tra il 26 e il 31 marzo 2026, affronterà la prossima estate Canada, Svizzera e Qatar nel gruppo B. Per la semifinale play-off che si disputerà il prossimo 26 marzo contro l'Irlanda del Nord, la FIGC ha scelto Bergamo come città che ospiterà la partita. "Sei mesi dopo la goleada (5-0) con l’Estonia dello scorso settembre, nel giorno del debutto da Ct di Gennaro Gattuso, lo Stadio di Bergamo tornerà ad ospitare la Nazionale in occasione della semifinale dei play-off mondiali che giovedì 26 marzo (ore 20.45) vedrà gli Azzurri opposti all’Irlanda del Nord. A Bergamo l’Italia è imbattuta: quattro i precedenti, con due vittorie per 5-0 (l’altra nel primo incontro con Malta disputato nel gennaio del 1987) e due pareggi per 1-1 (nell’amichevole con la Turchia del novembre 2006 e nel match di Nations League con i Paesi Bassi dell’ottobre 2020). Sono 11 invece i precedenti con l’Irlanda del Nord, con un bilancio di 7 successi per gli Azzurri, 3 pareggi e una sola sconfitta, il 2-1 che il 15 gennaio 1958 a Belfast costò alla Nazionale la mancata partecipazione al Mondiale svedese. Si è giocato a Belfast anche il più recente confronto tra le due nazionali, lo 0-0 nell’ultimo incontro di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 che costrinse gli Azzurri ai play-off", si legge nella nota della Federazione diffusa nella giornata di ieri.

Si avvicina la sfida del Napoli contro la Juventus, prevista domenica sera allo stadio Maradona. L'attaccante azzurro Noa Lang, recentemente rilanciato da Conte come titolare nel nuovo sistema di gioco, ha parlato del suo bel momento in una intervista rilasciata a Radio CRC: "Sono molto felice per il momento che sto vivendo a Napoli" - le sue parole riportate da NapoliMagazine - ", giochiamo bene ed è importante per me: dobbiamo continuare così individualmente e come squadra".

Sulla formazione inedita vista contro il Cagliari: "Penso che sia un bene, è un buon segno da parte dell'allenatore per dare a tutti la possibilità di giocare, anche a chi aveva avuto meno minutaggio. Penso che abbiano fatto bene, è importante che anche loro si sentano giocatori importanti per la squadra, perché abbiamo bisogno di ogni singolo giocatore. Guarda anche la mia situazione: quando sono appena arrivato non giocavo molto, ora invece sì: è la dimostrazione del fatto che l'allenatore crede in tutti".

Sul feeling con i compagni di reparto: "Con Neres ed Hojlund penso che stiamo sviluppando una buona chimica, sta migliorando in ogni partita. Non ci conoscevamo bene in campo prima di questo momento qui a Napoli, quindi è normale che all'inizio dovevamo abituarci gli uni agli altri, ma penso che stiamo crescendo. Ogni allenamento cresciamo e possiamo fare ancora di più, partita dopo partita e settimana dopo settimana".