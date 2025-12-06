Italia, l'urna di Washington è benevola: se si qualificherà ci saranno Canada, Svizzera e Qatar

L'America resta lontana, "dall'altra parte della luna", per citare il Maestro, ma adesso per l'Italia c'è un motivo in più per sperare di passare il playoff di accesso ai prossimi Mondiali in programma a marzo. Nella serata di ieri, a Washington, si è infatti tenuto il sorteggio dei dodici gironi della prossima Coppa del Mondo e in caso di qualificazione gli Azzurri - che sono stati estratti tra le nazionali in quarta fascia - sono finiti nel girone B assieme al Canada, alla Svizzera e al Qatar.

Prima il Playoff

Meglio non poteva andare ad una nazionale che manca il passaggio del primo turno dallo storico Mondiale, poi vinto, del 2006. Prima però servirà superare l'ennesimo scoglio. Quello forse psicologicamente più ostico. Gli appuntamenti sono già cerchiati in rosso da un paese intero: 26 marzo, New Balace Arena di Bergamo contro l'Irlanda del Nord; poi, in caso di risultato favorevole in semifinale, 31 marzo in trasferta con la vincente dell'altra sfida tra Galles e Bosnia Erzegovina.

Le possibili avversarie al Mondiale

Qualora Gattuso e i suoi staccassero il pass per il torneo oltreoceano, allora l'Italia avrà una grossa occasione di fare da protagonista, in un girone che vedrà il passaggio delle prime due classificate e di addirittura le migliori otto delle dodici terze: per un totale di 32 squadre su 48 che accederanno ai sedicesimi di finale. Lo spauracchio più grande resta la Svizzera, protagonista negli ultimi tornei disputati e con cui gli Azzurri hanno un contro aperto sia per quanto riguarda il Mondiale in Qatar, che per quanto riguarda la sonora batosta rimediata all'Europeo. La testa di serie è il Canada, che giocherà con il supporto del pubblico di casa e che ha nelle proprie stelle due calciatori che la Serie A sta imparando a conoscere, David della Juventus e Koné del Sassuolo, oltre che ad Davis del Bayern Monaco, talento tanto puro quanto fragile e che non gioca una gara ufficiale dall'infortunio al crociato rimediato lo scorso 23 marzo proprio in Nazionale. Infine c'è il Qatar, la cui stella è in panchina dato che si tratta di Julen Lopetegui, il quale ha riportato la Nazionale al Mondiale per la seconda volta nella sua storia, la prima conquistata sul campo dopo il posto di diritto che le era stato riservato nel 2022 in quanto paese ospitante.

I GRUPPI DELLA FASE FINALE DEL MONDIALE

GRUPPO A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Vincente play-off D

GRUPPO B: Canada, Vincente play-off A, Qatar, Svizzera

GRUPPO C: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia

GRUPPO D: USA, Paraguay, Australia, Vincente play-off C

GRUPPO E: Germania, Curacao, Costa D’Avorio, Ecuador

GRUPPO F: Paesi Bassi, Giappone, Vincente play-off B, Tunisia

GRUPPO G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda

GRUPPO H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

GRUPPO I: Francia, Senegal, Vincente play-off 2, Norvegia

GRUPPO J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania

GRUPPO K: Portogallo, Vincente play-off 1, Uzbekistan, Colombia

GRUPPO L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama