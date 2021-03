Flash Mbappe: a ventidue anni raggiunge quota cento gol in Ligue 1

Centoquarantadue partite, a ventidue anni, per segnare cento gol in Ligue 1. Numeri mostruosi per Kylian Mbappe, che con la doppietta di questa sera contro il Lione raggiunge la tripla cifra per reti segnate nel campionato francese. Il fenomeno classe '98 ha numeri incredibili anche per gli assist, ben trentatré, che garantiscono un record di precocità mai raggiunto da nessuno prima nella storia del campionato francese.