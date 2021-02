Forlan difende Suarez: "Al Barça è stato preso di mira, era il bersaglio ideale"

Diego Forlan ha difeso il connazionale Luis Suarez, sottolineando il rendimento positivo del connazionale anche nell'ultima travagliata stagione con il Barcellona: "La stagione che sta facendo Suarez non mi sorprende. Aveva giocato molto bene già l'anno scorso con il Barcellona, soprattutto in Champions. È un grande calciatore e ha fatto tanti gol, la decisione di lasciare il Barça non è dovuta a fattori calcistici. Ci sono altri motivi. Non voglio offendere nessuno, parlo a titolo personale: credo che i giornalisti lo abbiano preso di mira, perché non è vero che stava facendo male. Spesso però bisogna prendere di mira qualcuno e lui era il bersaglio ideale".