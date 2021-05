Francia, Mbappe inserito nella lista dei pre-convocati per le Olimpiadi di Tokyo

Secondo quanto riportato da L'Equipe, Kylian Mbappé è stato inserito nella lista dei pre-convocati per le Olimpiadi di Tokyo, in programma dal 22 luglio al 21 agosto. Il giocatore ha già espresso il desiderio di rappresentare il suo Paese all'evento, ma al Paris Saint-Germain non sono della stessa opinione e il club ha la facoltà di vietarne la partecipazione. Questo perché vi sono anche gli Europei da giocare e un'eventuale finale della nazionale francese avverrebbe a soli 11 giorni dai giochi olimpici, ritardando di conseguenza le vacanze del giocatore e di conseguenza la sua preparazione fisica in vista della stagione 2021-22. Nella lista dei pre-convocati vi sarebbe anche il 35enne André-Pierre Gignac del Tigres.